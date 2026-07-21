Veera Forss on PPP – teatterimaailman kiireistä lähelle luontoa

Joonas Kärkkäinen

Vuoden 2026 Positiivisesti Poikkeava Persoona Veera Forss palasi lapsuuden lomien maisemiin Pyhäjärvelle hektisten teatterivuosien jälkeen…

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Elämältä saa paljon, jos on voimaa uskaltaa

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Kirjoittanut Jenna Qvick 30.6.2026 13:33 0

Useat muutot, pitkä yrittäjäura, uudet ammatit ja rakkaus, joka sai alkunsa lukion opintomatkalla. Maarit Hollannin elämässä yksi asia on pysynyt samana, rohkeus tarttua uusiin mahdollisuuksiin.

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Aina voi parantaa -asenne vie Lauria eteenpäin elämässä ja työssä

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Aina voi parantaa -asenne vie Lauria eteenpäin elämässä ja työssä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 16.6.2026 12:05 0

”Näin meillä on aina tehty” on Nihakin yrityspalvelupäällikkö ja Pyhäjärven kunnanvaltuutettu Lauri Jouhkille kuin kirosana, jonka kuuleminen saa puistelemaan päätä.

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Musisointia, metsästystä, kalastusta ja käsitöitä – harrastukset ovat olleet pienestä pitäen mukana Antin matkalla ylioppilaaksi

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Musisointia, metsästystä, kalastusta ja käsitöitä – harrastukset ovat olleet pienestä pitäen mukana Antin matkalla ylioppilaaksi

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 9.6.2026 11:00 0

Tänä keväänä Ruotaselta kotoisin oleva Antti Laine kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa kaksi laudaturia, kaksi eximiaa ja yhden magnan. Hänen mukaansa urakkaa on helpottanut Pyhäjärven lukion hyvä yhteishenki ja opettajien tarjoama avustus.

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Mummon lupaus kuljetti Riittaliisan rautateitä pitkin Pyhäjärvelle

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Mummon lupaus kuljetti Riittaliisan rautateitä pitkin Pyhäjärvelle

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 2.6.2026 12:00 0

Ollessaan vain vuoden ikäinen Riittaliisa Ruotoistenmäki saapui mummonsa hoiviin Jokikylälle. Ensimmäisien traagisten vuosien keskellä suvun rakkaus ja avoin syli oli kultaakin kalliimpaa.

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Essu naulaan ja eläkkeelle – Seurakunnan emäntänä myötäeletään ihmisten iloissa ja suruissa

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Essu naulaan ja eläkkeelle – Seurakunnan emäntänä myötäeletään ihmisten iloissa ja suruissa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 19.5.2026 13:00 0

Pyhäjärven seurakunnan emäntänä 37 vuoden ajan toiminut Aira Fält jäi viettämään ansaittuja eläkepäiviään.

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