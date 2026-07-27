Pallot, kuulat ja keihäät lensivät Ikäreissä

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Pohdin Ikäreissä 21. heinäkuuta lajeina oli juoksun lisäksi korkeushyppyä, pallonheittoa, kuulantyöntöä sekä turbokeihään- ja keihäänheittoa.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

henna karsikas, iina hakkarainen, Matleena Tammela, naisten pesäpallo, pekka tikanmäki, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pyhäjärven Pohti henna karsikas, iina hakkarainen, Matleena Tammela, naisten pesäpallo, pekka tikanmäki, pesäpallo, pesis, pohittaret, Pyhäjärven PohtiPohittaret pesäpallo 2026 SR-7

Pohittaret palasi voittokantaan Sievissä

Tilaajille

Pohittaret palasi voittokantaan Sievissä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 21.7.2026 09:30 0

Pohdin pesisnaiset matkasivat viime viikon lauantaina Ylivieskan Kuulan vieraaksi ja nappasivat kauden kolmannen voittonsa. Kuulan joukkueessa pelaa useita sieviläisiä, joten ottelu pelattiin poikkeuksellisesti Sievin keskuskentällä.

ikärit, pohdin viikkokilpailut, Pohdin viikkokisat, Pyhäjärven Pohti, tulokset, tuloksia, yleisurheilu ikärit, pohdin viikkokilpailut, Pohdin viikkokisat, Pyhäjärven Pohti, tulokset, tuloksia, yleisurheiluUrheilukenttä4-TK

Pohdin viikkokisojen tuloksia 14.7.

Pohdin viikkokisojen tuloksia 14.7.

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.7.2026 17:20 0

Viime viikon ikäreissä kilpailtiin juoksussa, pallonheitossa, kuulantyönnössä sekä pituus- ja korkeushypyssä.   Tulokset: Tytöt 3 vuotta, pallonheitto 1. Kauranen Peppiina 2,24m 2. Ruotsalainen Elli 2,21m 3.

maakuntasarja, pesäpallo, pesis, pohittaret, pohti pesis, Pyhäjärven Pohti, urheilu maakuntasarja, pesäpallo, pesis, pohittaret, pohti pesis, Pyhäjärven Pohti, urheiluPohittaret pesäpallo 2026 SR-45

Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

Tilaajille

Pohdin pesisjoukkueilla nihkeä viikko

Tilaajille
Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 8.7.2026 11:34 0

Pyhäjärven Pohdin maakuntasarjajoukkueet niin miehissä kuin naisissa pelasivat menneellä viikolla yhdet sarjaottelut. Miehet kävivät keskiviikkona Kannuksen Uran vieraana ja naiset kohtasivat kotikentällä Kinnulan Kimmot.

ikärit, Pohti, Pyhäjärven Pohti, viikkokisa ikärit, Pohti, Pyhäjärven Pohti, viikkokisaUrheilukenttä1-TK

Pohdin viikkokisojen tuloksia

Pohdin viikkokisojen tuloksia

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 2.7.2026 15:15 0

Kesäkuun viimeisen päivän ikäreissä hypättiin pituutta ja korkeutta sekä juostiin kilpaa. 

ikärit, Pohti, viikkokisat, yleisurheilu ikärit, Pohti, viikkokisat, yleisurheiluIkärit-TK_1

Ikäreissä 84 kisaajaa

Ikäreissä 84 kisaajaa

Kirjoittanut Jaana Koski 27.6.2026 08:40 0

Ikäreiden osallistujamäärä kasvoi tiistaina 23. kesäkuuta 84 yleisurheilijaan. Lajeina oli tällä kertaa juoksun lisäksi pallonheittoa, turbokeihästä ja keihäänheittoa.

Jätä kommentti