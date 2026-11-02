Kirjoittajayhdistys Inspis ry:ltä uusi julkaisu

Vieraskynä

Pyhäjärven Taitomajalle kokoontui 25. lokakuuta nelisenkymmentä kirjallisuuden ystävää juhlimaan Kirjoittajayhdistys Inspiksen uuden antologian julkaisua.

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Pala Pyhäjärveä kansien välissä – uutuuskirjoissa paikallisia juuria

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Pala Pyhäjärveä kansien välissä – uutuuskirjoissa paikallisia juuria

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Kirjoittanut Jenna Qvick 30.10.2026 10:00 0

Pyhäjärvi ja sen ihmiset pääsevät esille useissa uusissa kirjoissa. Syksyn aikana on julkaistu neljä Pyhäjärveen liittyvää teosta. Ensi keväänä ilmestyy lisäksi elämäkerta täällä syntyneestä tanssitaiteilija Alpo Aaltokoskesta.

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Pyhäjärven Leskelät julkaisivat sukukirjan  

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Pyhäjärven Leskelät julkaisivat sukukirjan  

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 27.7.2026 10:10 0

Sukuseura Pyhäjärven Leskelät ry:n teos Pyhäjärven Leskelät käy läpi suvun alkuvaiheet ja matkan Elämäjärveltä kohti Leskelänrantaa. Teoksen kattava sukuluettelointi tarjoaa paljon tutkailtavaa myös muille pyhäjärvisille.

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Taidenäyttely tuo Kallosuon tarinat Villa Johannaan

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Taidenäyttely tuo Kallosuon tarinat Villa Johannaan

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Kirjoittanut Jenna Qvick 7.7.2026 10:26 0

Taide, kirjallisuus ja musiikki kohtaavat Villa Johannassa, kun kirjailija ja muusikko Sannaleena Lapinoja tuo näyttelynsä Pyhäjärvelle Kihupäivien kynnyksellä. 

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Tarinoista turvaa – Rotarit lahjoittivat ukrainankielisiä lastenkirjoja Pyhäjärven kouluihin, varhaiskasvatukseen ja kirjastoon

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Tarinoista turvaa – Rotarit lahjoittivat ukrainankielisiä lastenkirjoja Pyhäjärven kouluihin, varhaiskasvatukseen ja kirjastoon

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Kirjoittanut Vieraskynä 15.5.2026 14:32 0

Kun koti ja tuttu elämä on täytynyt jättää taakse, oman äidinkielen merkitys korostuu. Rotary-järjestö on ottanut sydämenasiakseen tukea sotaa paenneita lapsia tarjoamalla heille mahdollisuuden uppoutua tarinoihin omalla kielellä.

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Taidenäyttelyllä värien iloa arkeen

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Taidenäyttelyllä värien iloa arkeen

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Kirjoittanut Jaana Koski 21.4.2026 08:35 0

Harrastamisen Pyhäjärven mallin Luovasti abstraktia -taidekurssilla syksyn ja kevään aikana syntyneistä teoksista on koottu näyttely Kahvela Karnevaaliin.

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