Lukijan runo: Vaakakuppi

Vieraskynä

  Luonto on! Se ei soimaa, vaan puutteen kyllä huomaa voinnissansa jokainen, kivi kasvi, eläin, ihminen…

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