Kissa pöydälle

Vieraskynä

Ongelma missä? Pöydälle kissa, pitäisikin nostaa…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

luonto, rauha, runo, Suomen luonto, terveys, vuodenajat luonto, rauha, runo, Suomen luonto, terveys, vuodenajatKoivikko_Jaana

Suomen luonto

Tilaajille

Suomen luonto

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 29.8.2026 08:44 0

Suomen luonnon kauneus. Ihmeellinen maalaus. Vaihtuu vuodet, vuodenajat, asettaen meille rajat. Löytääksemme uudet sanat, kuinka luonnon kasvattamat olemmekaan me, suomalaiset.   Terva, viina, sauna.

maailma, runo, sirpukka maailma, runo, sirpukkawolfgang-hasselmann-mB9mXB7uUtw-unsplash

Maailma

Tilaajille

Maailma

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 2.8.2026 15:34 0

Rakkaus luontoon, meille suokoon, ymmärrystä maailmasta.   Maailmasta kauniimmasta toivosta ja unelmasta, että vielä kaikki muuttuu paremmaksi maailmaksi.

luonto, runo, sirpukka luonto, runo, sirpukkamika-luoma-UNzgKWIR9-w-unsplash

Lukijan runo: Arvot!

Tilaajille

Lukijan runo: Arvot!

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 13.7.2026 15:50 0

Suomen kansa herätköön!  Voimansa kerätköön.  Näkemään arvonsa,  vaalimaan maatansa sekä luontoarvoja! Niissä meidän onni on,  lahja korvaamaton!  Auta ei nyt tunnin juna,  juna taisi mennä jo.

lukijan runo, mylly, runo, tuulimylly, tuulivoima, tuulivoimala lukijan runo, mylly, runo, tuulimylly, tuulivoima, tuulivoimalaSähkölinja_Jaana-3

Myllyt

Tilaajille

Myllyt

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 5.7.2026 12:00 0

Tuulimyllyt pauhaa, mutta, vain luonto antaa meille rauhaa. Metsä suojaa monta meistä. Miksi alas pitää, se piestä? Puusto, estää liiat tuulet ja tuiskut. Korroosion, mitä luulet? Eliöstö, myös jos kuolee.

Aino, kesä, kesäloma, kirjain, Kirsti, runo Aino, kesä, kesäloma, kirjain, Kirsti, runoKesä_Jaana

Kesäloma

Tilaajille

Kesäloma

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 15.6.2026 13:28 0

"Jo joutui armas aika,"
nyt kesäloma on.
Jäi taakse talven taika,
saa olla huoleton.
Ei tarvitse koulua miettiä,
voi pyöräillä ja syödä jätskiä.
Ja kesästä nauttia täysillä,
ei syksyyn tarvii kiirehtiä.

Jätä kommentti