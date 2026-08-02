Maailma

Vieraskynä

  Maailmasta kauniimmasta toivosta ja unelmasta, että vielä kaikki muuttuu paremmaksi maailmaksi…

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Lukijan runo: Arvot!

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Lukijan runo: Arvot!

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.7.2026 15:50 0

Suomen kansa herätköön!  Voimansa kerätköön.  Näkemään arvonsa,  vaalimaan maatansa sekä luontoarvoja! Niissä meidän onni on,  lahja korvaamaton!  Auta ei nyt tunnin juna,  juna taisi mennä jo.

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Myllyt

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Myllyt

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.7.2026 12:00 0

Tuulimyllyt pauhaa, mutta, vain luonto antaa meille rauhaa. Metsä suojaa monta meistä. Miksi alas pitää, se piestä? Puusto, estää liiat tuulet ja tuiskut. Korroosion, mitä luulet? Eliöstö, myös jos kuolee.

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Kesäloma

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Kesäloma

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Kirjoittanut Vieraskynä 15.6.2026 13:28 0

"Jo joutui armas aika,"
nyt kesäloma on.
Jäi taakse talven taika,
saa olla huoleton.
Ei tarvitse koulua miettiä,
voi pyöräillä ja syödä jätskiä.
Ja kesästä nauttia täysillä,
ei syksyyn tarvii kiirehtiä.

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Lukijan runo: Uusi aika

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Lukijan runo: Uusi aika

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Kirjoittanut Vieraskynä 30.5.2026 06:00 0

Vesimiehen matkaan lähde.  Näe aurinko, kuu ja tähdet.  Kiitä maaemosta, saamistasi lahjoista.  Perhe, koti, kotimaa.  Vesi, ruoka, rauha maan.  Turha alkaa sotimaan,  vaan luontoa hoitamaan.  Kiitä sekä siunaa sitä.

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Lukijan runo: Pintaa syvemmältä

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Lukijan runo: Pintaa syvemmältä

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Kirjoittanut Vieraskynä 18.5.2026 14:38 0

Tyyni pinta järven selän.  Katson sitä, minä elän.  Pilvet pintaan kuvan heittää,  veden pinnan sillä peittää.    Salaisuus on pinnan alla,  löydy ei se kaivamalla,  vaan luontoansa tutkimalla,  aistejansa avaamalla.

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