Lukijan runo: Elämän vaiheet

Vieraskynä

  Meissä on sisällä sama tieto, kehitys, kasvu ja ajan riento…

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Kissa pöydälle

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Kissa pöydälle

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Kirjoittanut Vieraskynä 17.9.2026 12:00 0

Ongelma missä? Pöydälle kissa, pitäisikin nostaa. Ei riidellä tai kostaa. Yhteistyö, jos puuttuu, päätökset pieneen piiriin juuttuu. Laajempi näkemys, silloin puuttuu. Datakeskus työtä, varsinaista, tuskin tuottaa.

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Suomen luonto

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Suomen luonto

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.8.2026 08:44 0

Suomen luonnon kauneus. Ihmeellinen maalaus. Vaihtuu vuodet, vuodenajat, asettaen meille rajat. Löytääksemme uudet sanat, kuinka luonnon kasvattamat olemmekaan me, suomalaiset.   Terva, viina, sauna.

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Maailma

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Maailma

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.8.2026 15:34 0

Rakkaus luontoon, meille suokoon, ymmärrystä maailmasta.   Maailmasta kauniimmasta toivosta ja unelmasta, että vielä kaikki muuttuu paremmaksi maailmaksi.

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Lukijan runo: Arvot!

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Lukijan runo: Arvot!

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.7.2026 15:50 0

Suomen kansa herätköön!  Voimansa kerätköön.  Näkemään arvonsa,  vaalimaan maatansa sekä luontoarvoja! Niissä meidän onni on,  lahja korvaamaton!  Auta ei nyt tunnin juna,  juna taisi mennä jo.

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.7.2026 12:00 0

Tuulimyllyt pauhaa, mutta, vain luonto antaa meille rauhaa. Metsä suojaa monta meistä. Miksi alas pitää, se piestä? Puusto, estää liiat tuulet ja tuiskut. Korroosion, mitä luulet? Eliöstö, myös jos kuolee.

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