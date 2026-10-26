Uusi vaara, joka pelottaa

Vieraskynä

Nyt oikeisto Saksassa nostaa päätään ja toivotaan, ettei esimerkki vaikuta muihin maihin Euroopassa…

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Uusi vaara

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Uusi vaara

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Kirjoittanut Vieraskynä 18.9.2026 11:58 0

Uusi vaara, josta ei ole kunnolla tiedetty, on tapahtunut Kiinan ja Nepalin rajalla. Äkillistä tulvaa pidettiin ensin maanjäristyksen aiheuttamana. Sitten selvisi, että osa jäätiköstä oli sortunut. Tulva vei mukanaan kokonaisia kyliä.

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Viimeinen veteraani

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Viimeinen veteraani

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.8.2026 23:52 0

Pyhäjärven viimeinen veteraani Heimo Väätti nukkui pois 103-vuotiaana. Siinä on tullut nähtyä monenlaista elämää, hyvää jos huonoakin. Minulla oli etuoikeus viedä Väätti muutamia kertoja kotiin kirkonkylälle.

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Pyhäjärvisiä sananiekkoja

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Pyhäjärvisiä sananiekkoja

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Kirjoittanut Vieraskynä 14.7.2026 08:20 0

Tämä meidän tohtori Ovaskainen äityi vallan kalevalaiseksi runoilijaksi – eipä olisi uskonut minkälaisia kykyjä miehestä löytyy.

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Valehtelijan klubilla huonomuistisuutta?

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Valehtelijan klubilla huonomuistisuutta?

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.6.2026 11:17 0

TV lähettää joka torstai ohjelman Eduskunnan kyselytunti (eli oikealta nimeltään oikeastaan Valehtelijain klubi). Siellä edustajat hiillostavat ministereitä. Kysyjällä on minuutti aikaa esittää asiansa.

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Vanhoja muisteloita

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Vanhoja muisteloita

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Kirjoittanut Vieraskynä 6.5.2026 15:00 0

1990-luvulla oli Iisalmessa Heikkisen kahvilassa iso pyöreä pöytä, jossa eläkeläismiehet tapasivat istua. Siinä oli Martti Savolainen, oli taksimies Peltosalmelta, oli peltiseppä Mähönen, sitten oli Olli, joka oli tosi mahtava suustaan.

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