Viimeinen veteraani

Vieraskynä

Pyhäjärven viimeinen veteraani Heimo Väätti nukkui pois 103-vuotiaana…

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Kirjoittanut Vieraskynä 14.7.2026 08:20 0

Tämä meidän tohtori Ovaskainen äityi vallan kalevalaiseksi runoilijaksi – eipä olisi uskonut minkälaisia kykyjä miehestä löytyy.

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Kirjoittanut Vieraskynä 6.5.2026 15:00 0

1990-luvulla oli Iisalmessa Heikkisen kahvilassa iso pyöreä pöytä, jossa eläkeläismiehet tapasivat istua. Siinä oli Martti Savolainen, oli taksimies Peltosalmelta, oli peltiseppä Mähönen, sitten oli Olli, joka oli tosi mahtava suustaan.

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Pääsiäinen tuli ja meni. Pääsiäinen on suuri kristillinen juhla, joka perustuu Raamatun kertomuksiin Jeesuksesta. Sen merkitys on tärkeä eri kirkkokuntien kristityille.

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Mielenhäiriö

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Kirjoittanut Vieraskynä 19.3.2026 14:58 0

Kalle tuossa tuumaili, että jos hän vielä kirjoittelee, niin minä ajattelin, että minä kans. Elekää pelätkö – vain harvoin – kun niin monet kaipailevat meidän kirjoituksia.

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