Uusi vaara

Vieraskynä

Uusi vaara, josta ei ole kunnolla tiedetty, on tapahtunut Kiinan ja Nepalin rajalla…

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Nuorisotalon biljardikerho

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Kirjoittanut Vieraskynä 22.8.2026 18:44 0

Biljardikerho on hyvissä voimissa,
kahdesti viikossa ollaan tosi toimissa. Silloin pyyhitään unen rippeet silmistä,
ettei myöhästytä Veijon vitsistä. Porukan vetäjä kultamitalin sai,
hän on sen ansainnut tottakai.

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Viimeinen veteraani

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Viimeinen veteraani

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Kirjoittanut Vieraskynä 13.8.2026 23:52 0

Pyhäjärven viimeinen veteraani Heimo Väätti nukkui pois 103-vuotiaana. Siinä on tullut nähtyä monenlaista elämää, hyvää jos huonoakin. Minulla oli etuoikeus viedä Väätti muutamia kertoja kotiin kirkonkylälle.

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Pyhäjärvisiä sananiekkoja

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Pyhäjärvisiä sananiekkoja

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Kirjoittanut Vieraskynä 14.7.2026 08:20 0

Tämä meidän tohtori Ovaskainen äityi vallan kalevalaiseksi runoilijaksi – eipä olisi uskonut minkälaisia kykyjä miehestä löytyy.

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Vanhoja muisteloita

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Vanhoja muisteloita

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Kirjoittanut Vieraskynä 6.5.2026 15:00 0

1990-luvulla oli Iisalmessa Heikkisen kahvilassa iso pyöreä pöytä, jossa eläkeläismiehet tapasivat istua. Siinä oli Martti Savolainen, oli taksimies Peltosalmelta, oli peltiseppä Mähönen, sitten oli Olli, joka oli tosi mahtava suustaan.

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Pääsiäinen meni ja kesä on tulossa

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Pääsiäinen meni ja kesä on tulossa

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Kirjoittanut Vieraskynä 9.4.2026 17:08 0

Pääsiäinen tuli ja meni. Pääsiäinen on suuri kristillinen juhla, joka perustuu Raamatun kertomuksiin Jeesuksesta. Sen merkitys on tärkeä eri kirkkokuntien kristityille.

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