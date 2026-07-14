Pyhäjärvisiä sananiekkoja

Vieraskynä

Tämä meidän tohtori Ovaskainen äityi vallan kalevalaiseksi runoilijaksi – eipä olisi uskonut minkälaisia kykyjä miehestä löytyy…

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Vanhoja muisteloita

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Vanhoja muisteloita

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Kirjoittanut Vieraskynä 6.5.2026 15:00 0

1990-luvulla oli Iisalmessa Heikkisen kahvilassa iso pyöreä pöytä, jossa eläkeläismiehet tapasivat istua. Siinä oli Martti Savolainen, oli taksimies Peltosalmelta, oli peltiseppä Mähönen, sitten oli Olli, joka oli tosi mahtava suustaan.

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Pääsiäinen meni ja kesä on tulossa

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Pääsiäinen meni ja kesä on tulossa

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Kirjoittanut Vieraskynä 9.4.2026 17:08 0

Pääsiäinen tuli ja meni. Pääsiäinen on suuri kristillinen juhla, joka perustuu Raamatun kertomuksiin Jeesuksesta. Sen merkitys on tärkeä eri kirkkokuntien kristityille.

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Mielenhäiriö

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Mielenhäiriö

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Kirjoittanut Vieraskynä 19.3.2026 14:58 0

Kalle tuossa tuumaili, että jos hän vielä kirjoittelee, niin minä ajattelin, että minä kans. Elekää pelätkö – vain harvoin – kun niin monet kaipailevat meidän kirjoituksia.

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Aikansa kutakin

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Aikansa kutakin

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Kirjoittanut Vieraskynä 19.12.2025 12:52 0

On tässä Kallen kanssa tuumailtu, että lopetetaan toistaiseksi kirjoittelu. Selkä on niin kipeä, ettei jaksa enää sotia, eikä Kalle enää jaksa kantaa miinoja eikä sodat näköjään lopu, vaikka kuin yrittää.

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Onko ihmiskunnalla enää toivoa?

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Onko ihmiskunnalla enää toivoa?

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.12.2025 07:45 0

Tuli katsottua pyhänä National Geographicin ohjelmia tulvista, tulipaloista ja muusta, täytyy sanoa, ettei paljon naurata.

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