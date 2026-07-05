Myllyt

Vieraskynä

Tuulimyllyt pauhaa, mutta, vain luonto antaa meille rauhaa…

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"Jo joutui armas aika,"
nyt kesäloma on.
Jäi taakse talven taika,
saa olla huoleton.
Ei tarvitse koulua miettiä,
voi pyöräillä ja syödä jätskiä.
Ja kesästä nauttia täysillä,
ei syksyyn tarvii kiirehtiä.

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Vesimiehen matkaan lähde.  Näe aurinko, kuu ja tähdet.  Kiitä maaemosta, saamistasi lahjoista.  Perhe, koti, kotimaa.  Vesi, ruoka, rauha maan.  Turha alkaa sotimaan,  vaan luontoa hoitamaan.  Kiitä sekä siunaa sitä.

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Tyyni pinta järven selän.  Katson sitä, minä elän.  Pilvet pintaan kuvan heittää,  veden pinnan sillä peittää.    Salaisuus on pinnan alla,  löydy ei se kaivamalla,  vaan luontoansa tutkimalla,  aistejansa avaamalla.

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