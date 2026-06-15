Kesäloma

Vieraskynä

"Jo joutui armas aika," nyt kesäloma on…

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Lukijan runo: Uusi aika

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Kirjoittanut Vieraskynä 30.5.2026 06:00 0

Vesimiehen matkaan lähde.  Näe aurinko, kuu ja tähdet.  Kiitä maaemosta, saamistasi lahjoista.  Perhe, koti, kotimaa.  Vesi, ruoka, rauha maan.  Turha alkaa sotimaan,  vaan luontoa hoitamaan.  Kiitä sekä siunaa sitä.

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Lukijan runo: Pintaa syvemmältä

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Lukijan runo: Pintaa syvemmältä

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Kirjoittanut Vieraskynä 18.5.2026 14:38 0

Tyyni pinta järven selän.  Katson sitä, minä elän.  Pilvet pintaan kuvan heittää,  veden pinnan sillä peittää.    Salaisuus on pinnan alla,  löydy ei se kaivamalla,  vaan luontoansa tutkimalla,  aistejansa avaamalla.

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Äidille

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Äidille

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Kirjoittanut Vieraskynä 10.5.2026 11:00 0

Toukokuun toinen sunnuntai, äidit omakseensa sai! Suomenlippu nostettu nuppiin asti, juhlaan on aihetta valtavasti. Äiti on ihmeellinen, muuntaa solut ihmiseksi.

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Lukijan runo: Kellojen siirto

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Lukijan runo: Kellojen siirto

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Kirjoittanut Vieraskynä 23.3.2026 08:00 0

Kevät meitä lähenee,

pimeän aika vähenee.

Pian kello loikkien kiiruhtaa,

tunnin eteenpäin viisareita liikuttaa.

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Raha

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Raha

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Kirjoittanut Vieraskynä 1.2.2026 11:02 0

Mistä kaikki riidat tulee, maailmamme suree? No, rahastahan tietenkin. Aivan, kun ei muuta olisi. Entä, jos menettäisit kotisi? Taikka sairautta potisit? Kaikenlaista elämässä eteen, voi tulla. Apu, silloin paikallaan.

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