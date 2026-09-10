Järjestämissuunnitelmalla haetaan noin 19 miljoonan euron säästöjä

Jaana Koski

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) tulevaisuuslautakunta käsitteli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelman luonnoksen, joka etenee aluehallituksen käsittelyyn…

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Pohteen hyvinvointisuunnitelma lausuntokierroksella

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Pohteen hyvinvointisuunnitelma lausuntokierroksella

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Kirjoittanut Jaana Koski 10.9.2026 06:07 0

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman luonnoksesta voi antaa palautetta tai lausuntoja lokakuun ensimmäiseen päivään asti.

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Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

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Pohteen väki vähenee yli viidelläsadalla – loppuvuodeksi odotettavissa uusia yt-neuvotteluja

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Kirjoittanut Jaana Koski 5.9.2026 07:17 0

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sai päätökseen yhteistoimintaneuvottelut, joilla toimintaa sopeutetaan valtiovarainministeriön raameihin.   Pohteen 22. kesäkuuta käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 28.

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Hinkuyskää on liikkeellä

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Hinkuyskää on liikkeellä

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Kirjoittanut Jaana Koski 4.9.2026 11:50 0

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde tiedottaa, että hinkuyskää on viime aikoina esiintynyt yksittäisinä tapauksina ja pieninä rajoittuneina epidemioina Oulussa ja eteläisellä alueella.

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Hoidon jatkuvuutta kehitetään omalääkärimallilla

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Hoidon jatkuvuutta kehitetään omalääkärimallilla

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Kirjoittanut Jaana Koski 30.7.2026 05:54 0

Pohde sai 3,24 miljoonan euron valtionavustuksen hoidon jatkuvuuden kehittämiseen. Omalääkärimallia viedään eteenpäin myös Pyhäjärvellä.

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Kuntalaisten huolet ja murheet Pohteen päättäjille – Pohteelta ei vain saavuttu paikalle

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Kuntalaisten huolet ja murheet Pohteen päättäjille – Pohteelta ei vain saavuttu paikalle

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 18.6.2026 12:52 0

Pyhäjärven Sydänyhdistys ja Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys järjestivät valtuustosalissa tilaisuuden, jossa kuntalaiset saivat jakaa ajatuksiaan Pohdetta koskevista asioista ja huolenaiheista.

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