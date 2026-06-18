Kuntalaisten huolet ja murheet Pohteen päättäjille – Pohteelta ei vain saavuttu paikalle

Joonas Kärkkäinen

Pyhäjärven Sydänyhdistys ja Eläkeliiton Pyhäjärven yhdistys järjestivät valtuustosalissa tilaisuuden, jossa kuntalaiset saivat jakaa ajatuksiaan Pohdetta koskevista asioista ja huolenaiheista…

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Tarkennus Pyhäjärven sosiaali- ja terveysaseman palvelutasoon

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Tarkennus Pyhäjärven sosiaali- ja terveysaseman palvelutasoon

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Kirjoittanut Jaana Koski 19.5.2026 12:21 0

Pyhäjärven sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanoton palvelutaso muuttui, mutta muutos koskeekin vain samana päivänä tarvittavaa kiireellistä hoitoa, joka on yleensä vaativamman tason hoitoa.

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Vaativamman tason kiireellinen hoito siirtyy toukokuussa Haapajärvelle

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Vaativamman tason kiireellinen hoito siirtyy toukokuussa Haapajärvelle

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Kirjoittanut Jaana Koski 20.4.2026 21:28 0

Maanantaista 4. toukokuuta alkaen pyhäjärvisten lähin myös vaativamman tason hoitoa tarjoava kiirevastaanotto palvelee Haapajärvellä. Pyhäjärvelle jäävät puolikiireellinen ja kiireetön vastaanotto sekä sairaanhoitajan vastaanotto.

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Harveneva palveluverkko voi ajaa yhä useamman Kelan kyytiin

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Harveneva palveluverkko voi ajaa yhä useamman Kelan kyytiin

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Kirjoittanut Jaana Koski 17.4.2026 07:00 0

Vuoden 2025 tilastoissa Kela-kyytien kasvu on ollut vielä maltillista. Hyvinvointialueita sote-kiinteistöjen vuokraamiseen velvoittava siirtymäaika päättyi vuoden 2025 lopussa, joten palvelujen keskittäminen on vasta pääsemässä vauhtiin.

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Pohteelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen siirtyy vuodella

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Pohteelle vuokrattujen kiinteistöjen yhtiöittäminen siirtyy vuodella

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Kirjoittanut Jaana Koski 27.11.2025 05:00 0

Valtuusto hyväksyi uuden aikataulun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöjen yhtiöittämiselle. 

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Huoli heräsi Pyhäjärven neuvolasta – Pohde vahvistaa toiminnan säilyvän ennallaan

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Huoli heräsi Pyhäjärven neuvolasta – Pohde vahvistaa toiminnan säilyvän ennallaan

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 17.10.2025 15:23 0

Toimitukseen kantautui puheita siitä, että neuvolatoiminta olisi Pyhäjärvellä päättymässä, joten otimme yhteyttä Pohteeseen ja selvitimme, mikä oikein on Pyhäjärven neuvolan tilanne tällä hetkellä.

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