Toimintapäivistä kesäiloa lapsille

Jenna Qvick

Perinteisten lasten kesäleirien sijaan toimintapäivät tarjosivat ohjelmaa kaikenikäisille, esikoululaisista yläasteelle siirtyviin nuoriin asti.

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Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

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Tuloksia kesän ensimmäisistä Ikäreistä

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.6.2026 08:07 0

Tänä kesänä Pohdin viikkokisat eli Ikärit järjestetään urheilukentällä tiistaisin. Kesän ensimmäisissä Ikäreissä lajeina oli juoksu ja pituushyppy. Osallistujia oli huikeat 80!

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Haaveissa pappeus ja mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään

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Haaveissa pappeus ja mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 8.6.2026 15:14 0

Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskeleva Eerika Kinnunen on tänä kesänä kotiseurakunnallaan kesätöissä. Taustalla piilee opiskelun lisäksi seurakuntatoiminnan sytyttämät unelmat ja halu tehdä työtä nuorten parissa.

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Kausi päätökseen Kevään kaikujen saattelemana – katso kuvagalleria!

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Kausi päätökseen Kevään kaikujen saattelemana – katso kuvagalleria!

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 5.6.2026 13:30 0

Jokilaaksojen musiikkiopiston Kevään kaikuja -konsertti soitettiin Pyhäjärven seurakuntatalolla 26. toukokuuta. 

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Sirkus saapui kaupunkiin tanssin muodossa – katso kuvagalleria!

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Sirkus saapui kaupunkiin tanssin muodossa – katso kuvagalleria!

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Kirjoittanut Jenna Qvick 4.6.2026 14:58 0

Tanssiopisto Uusikuun kevätnäytöskiertue Tanssiva sirkus 2.0 käynnistyi Pyhäjärveltä 18. toukokuuta ja päättyi tältä erää Nivalaan 22.5. Kiertue jatkuu vielä kahden näytöksen verran Ylivieskan akustiikassa lokakuussa.

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Lapsille tutuksi kuinka ruoka kasvaa

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Lapsille tutuksi kuinka ruoka kasvaa

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Kirjoittanut Jaana Koski 1.6.2026 07:00 0

Kasvulavojen avulla unelmat oman puutarhan sadosta voivat toteutua vaikka päiväkodin pihassa. Hoijakan lapset pääsivät istuttamaan ja kylvämään kasveja 4H:n Luonnossa oppien -hankkeen opastuksella.

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