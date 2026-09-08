Lähimmäisen kammari ja kirpputori avasivat uudessa paikassa

Jaana Koski

Seurakuntakeskuksen pihapiirin vapaaehtoisten talolle heitettiin hyvästit. Lähimmäisen kammarin ja kirpputorin toiminta jatkuu Palotien ja Ollintien risteyksessä.

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