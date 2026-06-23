Lyömätön Kädenlyönti tekee paluun valkokankaalle 

Sonja Röytiö

Yli 20 vuotta sitten Teatteri KesäHeinän Kädenlyönti-kantaesitys näki päivänvalon ja sai ensimmäisenä kesänä jopa 4000 teatterikatsojaa…

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Seurakuntakeskuksen toiminnot syksyllä väistötiloihin

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Seurakuntakeskuksen toiminnot syksyllä väistötiloihin

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Kirjoittanut Jaana Koski 7.4.2026 15:11 0

Pyhäjärven seurakunnassa valmistaudutaan Pyhän Annan kirkon peruskorjaukseen ja seurakuntakeskuksen uudisrakennushankkeeseen. Syksyllä seurakunnan toimistot ja Lähimmäisen kammarin toiminta siirtyvät väistötiloihin.

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Tummanpuhuva, mutta värejä pulppuava – Miikka Lehtoaho sävelsi Pyhän Ristin passion seurakunnalle  

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Tummanpuhuva, mutta värejä pulppuava – Miikka Lehtoaho sävelsi Pyhän Ristin passion seurakunnalle  

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 17.3.2026 11:00 0

Pyhän Ristin passion kantaesitys nähdään palmusunnuntaina nimensä mukaisesti Pyhän Ristin kirkossa.

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Kirkkoneuvosto: Hollanti toimistosihteeriksi, tonni avustuksiin sekä kirkkovaltuusto että -neuvosto pienemmiksi

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Kirkkoneuvosto: Hollanti toimistosihteeriksi, tonni avustuksiin sekä kirkkovaltuusto että -neuvosto pienemmiksi

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 27.2.2026 10:44 0

Pyhäjärven seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan muun muassa uuden toimistosihteerin, haettujen avustusten myöntämisestä sekä tulevia vuoden 2026 seurakuntavaaleja silmällä pitäen valtuuston ja neuvoston kokoonpanon kitistämisestä.

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Vihreää valoa rakennushankkeelle – kirkkostatuksen epäselvyys toi mutkia päätöksentekoon

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Vihreää valoa rakennushankkeelle – kirkkostatuksen epäselvyys toi mutkia päätöksentekoon

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 19.12.2025 15:11 0

Pyhäjärven seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui keskiviikkona päättämään Pyhän Annan kirkon tulevaisuuden rakennussuunnitelmista.

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Vapaa, periksiantamaton ja turvallinen 108-vuotias Isänmaa

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Vapaa, periksiantamaton ja turvallinen 108-vuotias Isänmaa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 8.12.2025 14:43 0

Pyhäjärvellä juhlittiin Suomen itsenäisyyttä perinteisellä kaavalla kunnioittaen veteraanien meille jättämää perintöä niin puhein kuin kulttuurinkin keinoin.

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