Kirkkovaltuuston uusi kokoonpano ratkeaa marraskuussa

Jaana Koski

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunnissa järjestetään seurakuntavaalit marraskuussa. Ehdokasasettelu on käynnissä 15. syyskuuta asti. 

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Kirjoittanut Vieraskynä 12.7.2026 08:00 0

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