Parkkiman laulumiehet Pyhäjärvellä jo viidettä kertaa

Vieraskynä

Parkkiman laulumiehet tulevat esiintymään elokuun ensimmäisenä päivänä Pyhän Ristin kirkkoon jo viidentenä kesänä perätysten.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

abstrakti taide, klassinen musiikki, musiikki, nykytanssi, taide, tanssi abstrakti taide, klassinen musiikki, musiikki, nykytanssi, taide, tanssiTaiteidenResonanssia2_SuviR

Taiteiden resonanssia

Tilaajille

Taiteiden resonanssia

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 29.6.2026 15:28 0

Kolme taiteenlajia – musiikki, tanssi- ja kuvataide – kohtaavat torstaina 9. heinäkuuta Pyhäjärven Pyhän Ristin kirkossa Taiteiden resonanssia -konsertissa.

historia, JP 6, juhannusaatto, menovinkki, paavo leskinen, pyhäsalmen asema, sota, talvisota historia, JP 6, juhannusaatto, menovinkki, paavo leskinen, pyhäsalmen asema, sota, talvisotaRuotasenSavut

Tapahtuma Pyhäjärvisen sotasukupolven kunniaksi

Tilaajille

Tapahtuma Pyhäjärvisen sotasukupolven kunniaksi

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 6.6.2026 09:00 0

Juhannusaattona 23.6.1941 oli Ylivieska-Iisalmi radalla vilkas junaliikenne. Pitkiä junia härkävaunuineen tuli lännestä ja suuntasi itään. Suomi oli kutsunut satojatuhansia reserviläisiään viisi päivää aiemmin harjoituksiin.

JMO, jokilaaksojen musiikkiopisto, kevätkonsertti, konsertti, lapset, lukukausi, musiikki, nuoret JMO, jokilaaksojen musiikkiopisto, kevätkonsertti, konsertti, lapset, lukukausi, musiikki, nuoretKevaan_kaikuja

Kausi päätökseen Kevään kaikujen saattelemana – katso kuvagalleria!

Tilaajille

Kausi päätökseen Kevään kaikujen saattelemana – katso kuvagalleria!

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 5.6.2026 13:30 0

Jokilaaksojen musiikkiopiston Kevään kaikuja -konsertti soitettiin Pyhäjärven seurakuntatalolla 26. toukokuuta. 

jokikylä, Jokikylän kioski, kulttuuri, leena mulari, marko pehkonen, musiikki, Oulu26, pyhäjoki, Pyhäjokimelonta, Soiva joki, taide, tanssi jokikylä, Jokikylän kioski, kulttuuri, leena mulari, marko pehkonen, musiikki, Oulu26, pyhäjoki, Pyhäjokimelonta, Soiva joki, taide, tanssiAvoimet kylät Jokikylä JQ-080

Soiva joki yhdistää musiikkia, taidetta, vesillä liikkumista ja paikallisyhteisöjen elämää

Tilaajille

Soiva joki yhdistää musiikkia, taidetta, vesillä liikkumista ja paikallisyhteisöjen elämää

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 29.5.2026 07:47 0

Viisipäiväinen Soiva joki -tapahtuma kulkee Pyhäjoen virran matkassa Pyhäjärveltä merelle saakka. Tapahtuma herättää eloon myös Pyhäjokimelonnan vuosien tauon jälkeen.

kalevi lohva, kotiseutumuseo makasiini, lapset, marja-liisa mannonen, menovinkki, mika mannonen, museo, näyttely, perheet, seppä kalevi lohva, kotiseutumuseo makasiini, lapset, marja-liisa mannonen, menovinkki, mika mannonen, museo, näyttely, perheet, seppäMuseo Makasiini Kirkonkylä Pyhäjärvi-Seura SK-01

Museon tämän kesän erikoisnäyttelyissä esillä sepän töitä ja lasten leluja

Tilaajille

Museon tämän kesän erikoisnäyttelyissä esillä sepän töitä ja lasten leluja

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 28.5.2026 06:00 0

Tänä kesänä Pyhäjärvi-Seuran kotiseutumuseo Makasiinissa on esillä pysyvän näyttelyn lisäksi kaksi erikoisnäyttelyä: ”Raudan taitaja – seppä Kalevi Lohva”, näyttelyn kokoaja Elisa Ruotsalainen ja ”Kasari-ysäri-saurukset”, näyttelyn kokoaja Mika Mannonen.

Jätä kommentti