Taiteiden resonanssia

Vieraskynä

Kolme taiteenlajia – musiikki, tanssi- ja kuvataide – kohtaavat torstaina 9. heinäkuuta Pyhäjärven Pyhän Ristin kirkossa Taiteiden resonanssia -konsertissa.

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