Perjantaina Kihut avattiin – liikunnan sekä kulttuurin taitajat palkittiin

Joonas Kärkkäinen

160 vuotta täyttävä Pyhäjärvi vietti Kihupäivät lähiruokateemalla…

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Aurinko helli ja tori täyttyi Kihujen johdosta

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Aurinko helli ja tori täyttyi Kihujen johdosta

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Kirjoittanut Jenna Qvick 14.7.2026 09:15 0

Lämmin kesäsää, runsas ohjelmatarjonta ja iloinen tunnelma värittivät tämänvuotisia Kihupäiviä. Lauantain Kihusilla jaettiin tunnustuksia ansioituneille pyhäjärvisille ja juhlapuheessa muistutettiin lähiruoan merkityksestä.

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Tossulätkäturnaus toi vauhtia Kihupäiville

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Tossulätkäturnaus toi vauhtia Kihupäiville

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Kirjoittanut Jenna Qvick 13.7.2026 10:20 0

Kihupäiville saatiin uusi liikuntatapahtuma, kun ensimmäinen tossulätkäturnaus pelattiin jäähallilla.

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Maatalon tytöstä latujen mestariksi – Helenan olympiakultahiihdosta 50 vuotta

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Maatalon tytöstä latujen mestariksi – Helenan olympiakultahiihdosta 50 vuotta

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 7.2.2026 07:00 0

On kulunut viisi vuosikymmentä siitä, kun Helena Takalo otti osaa Innsbruckin talviolympialaisiin ja hiihti kotiintuomisiksi sekä olympiakultaa että -hopeaa.

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Anne Happo on vuoden vapaaehtoinen – vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä

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Anne Happo on vuoden vapaaehtoinen – vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 8.12.2025 14:18 0

Vuoden vapaaehtoisena palkittiin Anne Happo, joka on ollut monessa mukana aina Helenan Hiihdoista muistipiirin vetämiseen.   Pyhäjärven kaupungin järjestämä Vapaaehtoisten kiitosjuhla vietetiin Salmenhovissa.

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Yrittäjyyspäivän haasteena joulumyyjäiset

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Yrittäjyyspäivän haasteena joulumyyjäiset

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Kirjoittanut Minna Montonen 2.12.2025 12:27 0

Pyhäjärven lukiolla vietettiin marraskuun 26. päivä yrittäjyyspäivää. Tämän vuoden yrittäjyyspäivän haastetehtävät oli suunniteltu niin, että niistä olisi hyötyä joulumyyjäisten järjestämisessä.

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