Aurinko helli ja tori täyttyi Kihujen johdosta

Jenna Qvick

Lämmin kesäsää, runsas ohjelmatarjonta ja iloinen tunnelma värittivät tämänvuotisia Kihupäiviä. Lauantain Kihusilla jaettiin tunnustuksia ansioituneille pyhäjärvisille ja juhlapuheessa muistutettiin lähiruoan merkityksestä.

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Perjantaina Kihut avattiin – liikunnan sekä kulttuurin taitajat palkittiin

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Perjantaina Kihut avattiin – liikunnan sekä kulttuurin taitajat palkittiin

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 14.7.2026 09:10 0

160 vuotta täyttävä Pyhäjärvi vietti Kihupäivät lähiruokateemalla. Perjantaina vietettiin avajaiset ja jaettiin kulttuurin sekä urheilun palkinnot.   Kihupäivät 2026 juhlittiin teemalla Lähiruoka.

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Tossulätkäturnaus toi vauhtia Kihupäiville

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Tossulätkäturnaus toi vauhtia Kihupäiville

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Kirjoittanut Jenna Qvick 13.7.2026 10:20 0

Kihupäiville saatiin uusi liikuntatapahtuma, kun ensimmäinen tossulätkäturnaus pelattiin jäähallilla.

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Anne Happo on vuoden vapaaehtoinen – vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä

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Anne Happo on vuoden vapaaehtoinen – vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 8.12.2025 14:18 0

Vuoden vapaaehtoisena palkittiin Anne Happo, joka on ollut monessa mukana aina Helenan Hiihdoista muistipiirin vetämiseen.   Pyhäjärven kaupungin järjestämä Vapaaehtoisten kiitosjuhla vietetiin Salmenhovissa.

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Pirjo Kuljun kihusukka oli yleisön mieleen

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Pirjo Kuljun kihusukka oli yleisön mieleen

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Kirjoittanut Jaana Koski 26.8.2025 07:00 0

Kihuilla Liikekeskus Woltin ikkunassa keikkui talvisia tamineita, kun kihusukkakilpailun mallit olivat esillä yleisöäänestystä varten. Elokuun aikana sukat ovat esillä kirjastolla, jossa on samaan aikaan näyttely Pyhäjärven Marttojen toiminnasta.

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Kihuilla satoi ja paistoi – katso kuvagalleria!

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Kihuilla satoi ja paistoi – katso kuvagalleria!

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Kirjoittanut Jaana Koski 14.7.2025 22:18 0

Kihujen avajaisia vietettiin perjantaina pilvisessä säässä. Illallemmalla alkanut sadekaan ei tyhjentänyt Makasiinitoria. Autoista haettiin sateenvarjoja tai sinniteltiin kesäisissä kamppeissa. Lauantaina kihuja vietettiin auringonpaahteessa.

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