Elettiin sitä ennenkin – runo suuren sian surmasta

Vieraskynä

      Esa Ovaskainen         Artikkelikuva: Unsplash…

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Tyyni pinta järven selän.  Katson sitä, minä elän.  Pilvet pintaan kuvan heittää,  veden pinnan sillä peittää.    Salaisuus on pinnan alla,  löydy ei se kaivamalla,  vaan luontoansa tutkimalla,  aistejansa avaamalla.

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