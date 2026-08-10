Pesismiehillä kutkuttava vääntö Vetelin kanssa

Vieraskynä

Pyhäjärven Pohdin maakuntasarjan miehet väänsivät tiukasti sarjapisteistä viime lauantaina Hurskaalan pesäpallokentällä.

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Kesän viimeiset ikärit kisailtiin

Kesän viimeiset ikärit kisailtiin

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 1.8.2026 09:16 0

Pohdin kesän viimeiset ikärit kisattiin 28.7. Lajeina olivat pallonheitto, pituushyppy, korkeushyppy, keihäänheitto ja juoksu.   Viime viikolla olivat vuorossa tämän kesän viimeiset ikärit.

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Seitsemän mitalia piirihuipentumasta

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Seitsemän mitalia piirihuipentumasta

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 27.7.2026 20:07 0

Keski-Pohjanmaan Yleisurheilun 9–15-vuotiaiden piirihuipentuma järjestettiin Kokkolassa viime viikonloppuna. Pyhäjärven Pohdilla oli kisoissa seitsemän edustajaa ja mitalisijoja saavutettiin yhdeksän.

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Pesismiehet jäivät pisteittä Katajan käsittelyssä

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Pesismiehet jäivät pisteittä Katajan käsittelyssä

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Kirjoittanut Vieraskynä 27.7.2026 19:45 0

Sunnuntaina nähtiin pitkästä aikaa Pyhäjärven pesäpallokentällä miesten kotiottelu maakuntasarjassa.

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Pallot, kuulat ja keihäät lensivät Ikäreissä

Pallot, kuulat ja keihäät lensivät Ikäreissä

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 27.7.2026 13:49 0

Pohdin Ikäreissä 21. heinäkuuta lajeina oli juoksun lisäksi korkeushyppyä, pallonheittoa, kuulantyöntöä sekä turbokeihään- ja keihäänheittoa.

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Pohittaret palasi voittokantaan Sievissä

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Pohittaret palasi voittokantaan Sievissä

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.7.2026 09:30 0

Pohdin pesisnaiset matkasivat viime viikon lauantaina Ylivieskan Kuulan vieraaksi ja nappasivat kauden kolmannen voittonsa. Kuulan joukkueessa pelaa useita sieviläisiä, joten ottelu pelattiin poikkeuksellisesti Sievin keskuskentällä.

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