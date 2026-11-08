Vainajien muistelusta ja rukouksesta

Vieraskynä

Ortodoksinen kirkko opettaa, että yhteys ihmisten välillä ei katkea kuolemassa. Elävät voivat rukouksiensa kautta auttaa edesmenneiden tilaa tuonpuoleisuudessa.

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Kirjoittanut Vieraskynä 27.9.2026 05:55 0

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Jumala hiljaisessa tuulessa

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.4.2026 03:33 0

”Enkeli huusi armoitetulle: ”Puhdas Neitsyt, iloitse! Ja taaskin sanon: Iloitse! Poikasi nousi kolmantena päivänä haudasta ja herätti kuolleet haudoista. Ihmiset, riemuitkaa!”

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