Lannistamaton voitonmerkki

Vieraskynä

Risti on eittämättä kristinuskon tärkein symboli tai merkki. Se löytyy jokaisen kirkon tornista tai kupolista, tällä merkillä siunaamme itsemme, sillä pappi siunaa kansaa, risti on myös riipuksena lukemattomien ihmisten kaulalla.

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