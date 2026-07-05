Jumala hiljaisessa tuulessa

Vieraskynä

Heinäkuun 20. päivä ortodoksisessa kirkossa muistetaan profeetta Eliaa. Pyhäsalmessa, Vesitornintiellä sijaitsevassa profeetta Elian rukoushuoneessa vietetään tuolloin temppelijuhlaa.

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