Haudoilla

Vieraskynä

Suomalaiseen perinteeseen kuuluu vahvasti hautojen hoito ja haudoilla käyminen…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

flunssa, huolenpito, kannattelu, lepo, sairastuminen, sunnuntain sana flunssa, huolenpito, kannattelu, lepo, sairastuminen, sunnuntain sananathan-dumlao-cspncX4cUnQ-unsplash

Kun pysähtyminen tulee pyytämättä

Tilaajille

Kun pysähtyminen tulee pyytämättä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 18.10.2026 10:10 0

Kirjoitan tätä tekstiä kuumeessa kotisohvalla. Kurkkua karhentaa ja nenäkin vuotaa. Koitan järjestellä töitäni uudelleen ja perun viikonlopun suunnitelmia kavereideni kanssa.

Marjatta Saastamoinen, pyhäjärven helluntaiseurakunta, sunnuntain sana Marjatta Saastamoinen, pyhäjärven helluntaiseurakunta, sunnuntain sanasixteen-miles-out-FQptYqgY3Y4-unsplash

Mitä rakkaus on?

Tilaajille

Mitä rakkaus on?

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 11.10.2026 06:00 0

Rakkaus on yksi Raamatun keskeisimmistä teemoista, siinä rakkaus nähdään Jumalan olemuksena ja ihmisen tärkeimpänä elämänohjeena. Raamattu ei vain sano, että Jumala rakastaa, vaan että Jumala on rakkaus (1. Joh. 4:8).

Isä Mikael, Kuopion ortodoksinen seurakunta, sunnuntain sana Isä Mikael, Kuopion ortodoksinen seurakunta, sunnuntain sanaal-mamun-talukder-JD2zPeOEiCU-unsplash

Ihmisten kalastajia

Tilaajille

Ihmisten kalastajia

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 4.10.2026 06:00 0

Jeesuksella oli kolme läheistä opetuslasta: Jaakob ja hänen veljensä Johannes eli Sebedeuksen pojat sekä Pietari. He olivat kaikki kalastajia.

ortodoksi, risti, sunnuntain sana ortodoksi, risti, sunnuntain sanaRaamattu_Jaana

Lannistamaton voitonmerkki

Tilaajille

Lannistamaton voitonmerkki

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 27.9.2026 05:55 0

Risti on eittämättä kristinuskon tärkein symboli tai merkki. Se löytyy jokaisen kirkon tornista tai kupolista, tällä merkillä siunaamme itsemme, sillä pappi siunaa kansaa, risti on myös riipuksena lukemattomien ihmisten kaulalla.

elämä, hartausteksti, pyhäjärven seurakunta, sunnuntain sana elämä, hartausteksti, pyhäjärven seurakunta, sunnuntain sanakuva kirjoitukseen 16.9.2026

Mikä antaa elämän?

Tilaajille

Mikä antaa elämän?

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 20.9.2026 06:06 0

Mitä on elämä ja sen syvin merkitys? Mikä meille oikeasti antaa elämän?

Jätä kommentti