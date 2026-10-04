Ihmisten kalastajia

Vieraskynä

Jeesuksella oli kolme läheistä opetuslasta: Jaakob ja hänen veljensä Johannes eli Sebedeuksen pojat sekä Pietari…

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Kaupassa lapsi. Yksin hyllyjen välissä itkua tuhertaa. Hyllyt, suuret tavaramäärät vallina uhkaavat. Oudot ihmiset ohi kiiruhtaa. Eivät tiedä lapsen pelkoa murtavaa. Lapsen silmät suurina isää hakevat.

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