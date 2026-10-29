Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalalle Vuoden Kymppi -tunnustus

Sonja Röytiö

Pyhäjärvelläkin toimiva MHY Pyhä-Kala sai tunnustusta ansiokkaasta metsänomistajien etujen ajamisesta sekä metsänhoitoyhdistyksen jäsenten ja muiden metsänomistajien palvelemisesta.

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Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry ja Kiinteistö Oy Rillankivi solmivat kaupat Ollintien toimitiloista, joissa metsänhoitoyhdistys on ollut pitkään vuokralla.

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Pyhäjärven Yrittäjät on Pohjois-Pohjanmaan vuoden paikallisyhdistys

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Kirjoittanut Jaana Koski 30.1.2025 15:10 0

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät valitsi vuoden 2024 paikallisyhdistykseksi Pyhäjärven yrittäjäyhdistyksen. Yhdistys on ehdolla myös Suomen Yrittäjien vuoden paikallisyhdistykseksi alle sadan jäsenen paikallisyhdistysten sarjassa.

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Hopeiset ansiomerkit tunnustuksena ja kiitoksena sotaveteraanien hyväksi tehdystä työstä

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Pyhäjärven kaupungintalolle kokoonnuttiin maanantaina perinnetoimikunnan kokoukseen, jonka alkuun muistettiin kolmea paikallista sotaveteraaniyhdistyksen toimijaa hopeisin ansiomerkein.

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MHY Pyhä-Kalan uusi valtuusto kokoontui

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MHY Pyhä-Kalan uusi valtuusto kokoontui

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 3.1.2025 07:00 0

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan tiedotteen mukaan vuodesta 2025 on tulossa vilkas metsävuosi. Joulukuun kokouksessa uusi valtuusto nimesi hallituksen jäsenet ja puheenjohtajiston.

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