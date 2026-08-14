Toimitilakauppa on osoitus MHY:n sitoutumisesta paikkakuntaan

Jaana Koski

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry ja Kiinteistö Oy Rillankivi solmivat kaupat Ollintien toimitiloista, joissa MHY:n on ollut pitkään vuokralla…

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

asuntoyhtiö, hallinto-oikeus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Rillankivi, päätöksenteko, rahoitusjärjestely, rillankivi, valitus asuntoyhtiö, hallinto-oikeus, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Rillankivi, päätöksenteko, rahoitusjärjestely, rillankivi, valitusTorkkolantie_Jaana

Hallinto-oikeudelle lausunto: Rahoitusjärjestelyn toimeenpanon lykkääminen on taloudellinen riski

Tilaajille

Hallinto-oikeudelle lausunto: Rahoitusjärjestelyn toimeenpanon lykkääminen on taloudellinen riski

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 19.2.2026 18:27 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus antoi hallinto-oikeudelle lausunnon valitukseen, joka tehtiin Kiinteistö Oy Rillankiven rahoitusjärjestelyjä koskevista valtuuston päätöksistä.

hallinto-oikeus, kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Rillankivi, päätöksenteko, pyhäjärven kaupunki, rillankivi, sirja kähärä, valitus, valtuusto hallinto-oikeus, kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Rillankivi, päätöksenteko, pyhäjärven kaupunki, rillankivi, sirja kähärä, valitus, valtuustoVuokraAsuntoJaana

Rillankiven rahoitusjärjestelyä koskevien päätösten pätevyys koetellaan

Tilaajille

Rillankiven rahoitusjärjestelyä koskevien päätösten pätevyys koetellaan

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 23.1.2026 16:01 0

Kaupunginvaltuuston marraskuussa tekemistä Kiinteistö Oy Rillankiven rahoitusjärjestelyjä koskevista päätöksistä on tehty valitus. Valitusta perustellaan kuntalailla ja EU:n säädöksillä.

äänestys, eriävä mielipide, henrik kiviniemi, kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Rillankivi, laina, Lasse Hyny, pääoma, pääomittaminen, pääomitus, rillankivi, valtuusto äänestys, eriävä mielipide, henrik kiviniemi, kaupunginvaltuusto, Kiinteistö Oy Rillankivi, laina, Lasse Hyny, pääoma, pääomittaminen, pääomitus, rillankivi, valtuustoValtuusto_LasseHyny

Kiinteistö Oy Rillankiven tervehdyttämispaketti hyväksyttiin

Tilaajille

Kiinteistö Oy Rillankiven tervehdyttämispaketti hyväksyttiin

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 28.11.2025 08:00 0

Kaupunginvaltuusto äänesti keskiviikon 26. marraskuuta kokouksessa kaikissa kolmessa pykälässä, joissa käsiteltiin Kiinteistö Oy Rillankiven pelastamiseksi suunniteltua rahoitusjärjestelyä. Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänestykset 15–8.

kaupunginhallitus, keskipiste leader, keskusvaalilautakunta, Kiinteistö Oy Rillankivi, Pyhäjärven palvelukiinteistöt Oy kaupunginhallitus, keskipiste leader, keskusvaalilautakunta, Kiinteistö Oy Rillankivi, Pyhäjärven palvelukiinteistöt Oykaupungintalo_Jaana

Kaupunginhallitus esittää asuntoyhtiölle tervehdyttämistoimia

Tilaajille

Kaupunginhallitus esittää asuntoyhtiölle tervehdyttämistoimia

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 10.11.2025 21:53 0

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Kiinteistö Oy Rillankiven pääomittamista 1,5 miljoonalla eurolla sekä 1,5 miljoonan euron pitkäaikaisen lainan myöntämistä yhtiölle.

hd-siirtymä, Herman Röytiö rahasto, herman röytiön rahasto, kaupunginhallitus, kevyen liikenteen väylä, kevyenliikenteenväylä, Kiinteistö Oy Rillankivi, kirkonkylä, laskentasihteeri, maaseutujohtaja, päätöksenteko, pyhäjärven kaupunki, sari nissilä, tilinpäätös, toimi, tuulivoima, virka hd-siirtymä, Herman Röytiö rahasto, herman röytiön rahasto, kaupunginhallitus, kevyen liikenteen väylä, kevyenliikenteenväylä, Kiinteistö Oy Rillankivi, kirkonkylä, laskentasihteeri, maaseutujohtaja, päätöksenteko, pyhäjärven kaupunki, sari nissilä, tilinpäätös, toimi, tuulivoima, virkaKaupungintalo kevät 2022 SK-2

Kaupunginhallituksen päätöksiä

Tilaajille

Kaupunginhallituksen päätöksiä

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 20.5.2025 10:25 0

Pyhäjärven kaupunginhallitus kokoontui maanantai-iltana. Päätöksiä tehtiin esityslistan esitysten mukaisesti.

Jätä kommentti