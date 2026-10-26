Millainen on tavallinen päivä tallilla?

Jenna Qvick

Kurkkaa, miltä näyttää Hilla Kolehmaisen, 11, ja Hilja Aulakosken, 14, tavallinen tallipäivä! Tytöt näyttävät, mitä kaikkea hevosharrastukseen kuuluu. Hevosten kanssa puuhailu on paljon muutakin kuin ratsastamista.

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