Siltaremontti maaliin ja väistämisvelvollisuudet taas uusiksi, ainakin hetkeksi

Sonja Röytiö

Valtatie 27:n uusi silta avautui liikenteelle torstaina…

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Siltatyömaa tuo työtä myös paikallisille

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Siltatyömaa tuo työtä myös paikallisille

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Kirjoittanut Jaana Koski 15.9.2026 17:35 0

Valtatien 27 siltatyömaa etenee aikataulussa. Uudesta sillasta tulee noin metrin aiempaa siltaa korkeampi.

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Valtatie 27:lla käynnissä toinenkin siltatyömaa – lyhyen putkisiltaremontin ajan muutoksia liikenteessä

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Valtatie 27:lla käynnissä toinenkin siltatyömaa – lyhyen putkisiltaremontin ajan muutoksia liikenteessä

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 5.6.2026 15:38 0

Pyhäjärvellä on käynnissä jo kolmas tietyömaa tälle kesää. Läpi kesän kestävän siltaremontin lisäksi Vaskikellontiellä on työn alla yksi putkisiltaurakan kohde, joka vaikuttaa liikenteeseen vain hetken aikaa.

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Viikon 22 kysymys: Onko Ollintien etuajo-oikeus ollut helppo oppia?

Viikon 22 kysymys: Onko Ollintien etuajo-oikeus ollut helppo oppia?

Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 20.5.2026 01:53 0

Suurpetohavaintojen ilmoittaminen ei kiinnostanut vastaajia yhtä paljon kuin edellisviikon koululaisten letut. Käy kuitenkin lukemassa kommentit ja vastaa viikon kysymykseen!

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Kauan toivotun jalankulkuväylän rakentaminen käynnistyy toukokuussa

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Kauan toivotun jalankulkuväylän rakentaminen käynnistyy toukokuussa

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 4.5.2026 10:09 0

Jalankulku- ja pyörätietä aletaan rakentaa Kirkonkylälle museon viereisen vanhan hautausmaan liittymän kohdalta aina Rinnetielle saakka. Urakka käynnistyy nyt toukokuussa ja tulee arviolta valmiiksi syksyllä. 

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Siltaremontti käyntiin: keskustan liikenne lisii ja tasa-arvoiset risteykset jäävät historiaan

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Siltaremontti käyntiin: keskustan liikenne lisii ja tasa-arvoiset risteykset jäävät historiaan

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 14.4.2026 09:37 0

Valtatie 27 suljetaan maanantaina 20. huhtikuuta Tikkalansalmen ylittävän sillan uusimisen myötä ja liikenne ohjataan Pyhäsalmen keskustaan.

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