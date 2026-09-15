Siltatyömaa tuo työtä myös paikallisille

Jaana Koski

Valtatien 27 siltatyömaa etenee aikataulussa. Uudesta sillasta tulee noin metrin aiempaa siltaa korkeampi.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

hallinto-oikeus, hyvinvointitalo, kaavoitus, lupajaosto, pyhäjärven kaupunki, rakentaminen, työmaa, valitus hallinto-oikeus, hyvinvointitalo, kaavoitus, lupajaosto, pyhäjärven kaupunki, rakentaminen, työmaa, valitusTyömaa-alue.

Valitusprosessi hyvinvointitalon luvituksesta jatkuu

Tilaajille

Valitusprosessi hyvinvointitalon luvituksesta jatkuu

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 21.8.2026 18:13 0

Hyinvointitalon rakentamisluvasta on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Lupajaosto antoi kokouksessaan lausuntonsa valitukseen.

elinvoimakeskus, juha typpö, projektipäällikkö, putkisiltaremontti, putkisiltaurakka, tietyömaa, valtatie 27, vt27 elinvoimakeskus, juha typpö, projektipäällikkö, putkisiltaremontti, putkisiltaurakka, tietyömaa, valtatie 27, vt27Vaskikellontie-tietyo

Valtatie 27:lla käynnissä toinenkin siltatyömaa – lyhyen putkisiltaremontin ajan muutoksia liikenteessä

Tilaajille

Valtatie 27:lla käynnissä toinenkin siltatyömaa – lyhyen putkisiltaremontin ajan muutoksia liikenteessä

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 5.6.2026 15:38 0

Pyhäjärvellä on käynnissä jo kolmas tietyömaa tälle kesää. Läpi kesän kestävän siltaremontin lisäksi Vaskikellontiellä on työn alla yksi putkisiltaurakan kohde, joka vaikuttaa liikenteeseen vain hetken aikaa.

elinvoimakeskus, emolahti, eveliina happonen, jalankulkuväylä, kevyen liikenteen väylä, kirkonkylä, KolmiKanta, krista kenttälä, laurilantie, liikenne, rinnetie, tietyö, urakka elinvoimakeskus, emolahti, eveliina happonen, jalankulkuväylä, kevyen liikenteen väylä, kirkonkylä, KolmiKanta, krista kenttälä, laurilantie, liikenne, rinnetie, tietyö, urakkaMuseo Makasiini Kirkonkylä Pyhäjärvi-Seura SK-03

Kauan toivotun jalankulkuväylän rakentaminen käynnistyy toukokuussa

Tilaajille

Kauan toivotun jalankulkuväylän rakentaminen käynnistyy toukokuussa

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 4.5.2026 10:09 0

Jalankulku- ja pyörätietä aletaan rakentaa Kirkonkylälle museon viereisen vanhan hautausmaan liittymän kohdalta aina Rinnetielle saakka. Urakka käynnistyy nyt toukokuussa ja tulee arviolta valmiiksi syksyllä. 

Keskusta, kiertotie, kihupäivät, kihut, laguksentie, liikenne, liikennesäännöt, ollintie, silta, siltaremontti, tunturitie, urakka, valtatie 27, vanha pyhäjärventie Keskusta, kiertotie, kihupäivät, kihut, laguksentie, liikenne, liikennesäännöt, ollintie, silta, siltaremontti, tunturitie, urakka, valtatie 27, vanha pyhäjärventieLiikenne kolmio vaistaminen suojatie SR

Siltaremontti käyntiin: keskustan liikenne lisii ja tasa-arvoiset risteykset jäävät historiaan

Tilaajille

Siltaremontti käyntiin: keskustan liikenne lisii ja tasa-arvoiset risteykset jäävät historiaan

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 14.4.2026 09:37 0

Valtatie 27 suljetaan maanantaina 20. huhtikuuta Tikkalansalmen ylittävän sillan uusimisen myötä ja liikenne ohjataan Pyhäsalmen keskustaan.

elinvoimakeskus, juha typpö, kiertotie, liikenne, projektipäällikkö, pyhäjärven kaupunki, sami laukkanen, silta, siltaremontti, tekninen johtaja, valtatie 27, vt27 elinvoimakeskus, juha typpö, kiertotie, liikenne, projektipäällikkö, pyhäjärven kaupunki, sami laukkanen, silta, siltaremontti, tekninen johtaja, valtatie 27, vt27VT27 silta SR-6

Siltaremontti käynnistyy huhtikuussa – kesän ajan liikenne ohjataan keskustan kautta

Tilaajille

Siltaremontti käynnistyy huhtikuussa – kesän ajan liikenne ohjataan keskustan kautta

Tilaajille
Kirjoittanut Sonja Röytiö 24.3.2026 10:15 0

Tikkalansalmen ylittävän sillan uusiminen tulee kestämään syksyyn saakka. Vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle, joka kulkee Ollintien ja uuden Asematien kautta.

Jätä kommentti