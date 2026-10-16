Arvokasta kilpailukokemusta palokuntaolympialaisista

Vieraskynä

Pyhäsalmen VPKlaiset osallistuivat CTIF-kilpailuihin Itävallan Eisenstadtissa heinäkuussa ja nyt katseet on käännetty jo kohti tulevaa kesää: elokuussa 2027 kansalliset CTIF-kilpailut järjestetään Pyhäjärven urheilukentällä.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

Aatu Tikka, ctif, CTIF-kilpailut, itävalta, janne rasila, jarmo halonen, Joona Rasila, Lotta Halonen, merika rasila, Mikko Luttinen, palokuntakisat, pyhäsalmen vpk, Santra Mykkänen, teemu perkiö, tero syväniemi, timo karsikas, Valtteri Manninen Aatu Tikka, ctif, CTIF-kilpailut, itävalta, janne rasila, jarmo halonen, Joona Rasila, Lotta Halonen, merika rasila, Mikko Luttinen, palokuntakisat, pyhäsalmen vpk, Santra Mykkänen, teemu perkiö, tero syväniemi, timo karsikas, Valtteri Manninena46b66f9-ca0a-41c4-89dd-497711b511c2

Pitkät perinteet veivät Pyhäsalmen VPK:n joukkueen Itävaltaan

Tilaajille

Pitkät perinteet veivät Pyhäsalmen VPK:n joukkueen Itävaltaan

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 22.7.2026 10:00 0

Pyhäsalmen VPK:n joukkue on parasta aikaa kansainvälisissä palokuntakilpailuissa Itävallan Eisenstadtissa. Kilpailusuoritukseen kuuluu esteviestijuoksu sekä Päivä Paloasemalla -tapahtumassakin nähty moottoriruiskuselvitys.

4h, kotoutumispalvelut, Luon nossa oppien, Luonnossa oppien -hanke, pilkkiminen, pilkkipäivä, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, pyhäjärven eränkävijät, pyhäjärven kaupunki, pyhäjärven seurakunta, pyhäsalmen vpk, vpk, ystävyyskahvila 4h, kotoutumispalvelut, Luon nossa oppien, Luonnossa oppien -hanke, pilkkiminen, pilkkipäivä, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, pyhäjärven eränkävijät, pyhäjärven kaupunki, pyhäjärven seurakunta, pyhäsalmen vpk, vpk, ystävyyskahvilaPilkkipäivä_Jouhki_vaaka

Pilkkipäivä kokosi väkeä Hotellinrantaan – iloinen talvitapahtuma tarjosi tekemistä kaikenikäisille

Tilaajille

Pilkkipäivä kokosi väkeä Hotellinrantaan – iloinen talvitapahtuma tarjosi tekemistä kaikenikäisille

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 26.3.2026 08:00 0

Lauantaina 21.3. Hotellinrannassa vietettiin koko perheen pilkkipäivää, joka keräsi paikalle runsain joukoin niin lapsia, aikuisia kuin senioreitakin.

harjoitus, janne rasila, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, pyhäsalmen vpk, sammutustekniikka, tulipalo, vpk harjoitus, janne rasila, Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos, pyhäsalmen vpk, sammutustekniikka, tulipalo, vpkFIMI Drone Camera

Sammutustekniikkaa harjoiteltiin Emoniemessä

Tilaajille

Sammutustekniikkaa harjoiteltiin Emoniemessä

Tilaajille
Kirjoittanut Vieraskynä 16.3.2026 10:10 0

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos toteutti sammutustekniikan harjoituksen lauantaina 7.3. Emoniemessä. Harjoitukseen osallistui kolme pelastuslaitoksen päätoimista työntekijää ja kuusi Pyhäsalmen VPK:n hälytysosaston jäsentä.

Aatu Tikka, CTIF-kilpailut, jarmo halonen, Lotta Halonen, merika rasila, palokunta, pyhäsalmen vpk, Santeri Aarniolehto, Santra Mykkänen, teemu perkiö, timo karsikas, Valtteri Manninen Aatu Tikka, CTIF-kilpailut, jarmo halonen, Lotta Halonen, merika rasila, palokunta, pyhäsalmen vpk, Santeri Aarniolehto, Santra Mykkänen, teemu perkiö, timo karsikas, Valtteri ManninenVPK Naantalissa

Kisapäiväkirja: Pyhäsalmen VPK pronssille palokuntakilpailussa

Kisapäiväkirja: Pyhäsalmen VPK pronssille palokuntakilpailussa

Kirjoittanut Sonja Röytiö 11.9.2025 07:30 0

Pyhäsalmen VPK:n yhdeksän hengen porukka osallistui lauantaina kansallisiin CTIF SM-palokuntakilpailuihin Naantalissa lauantaina 6. syyskuuta.

CTIF-kilpailut, jarmo halonen, palokuntakilpailu, palokuntakisat, pronssimitali, pyhäsalmen vpk, sm-pronssi, vpk CTIF-kilpailut, jarmo halonen, palokuntakilpailu, palokuntakisat, pronssimitali, pyhäsalmen vpk, sm-pronssi, vpkVPK reissu

Pyhäsalmen VPK:lle SM-pronssia

Tilaajille

Pyhäsalmen VPK:lle SM-pronssia

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 19.9.2023 10:00 0

Vapaaehtoisille palokunnille tarkoitetut kansalliset CTIF-kilpailut järjestettiin 9. syyskuuta. Pyhäsalmen VPK sijoittui kilpailussa kolmanneksi.

Jätä kommentti