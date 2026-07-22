Pitkät perinteet veivät Pyhäsalmen VPK:n joukkueen Itävaltaan

Vieraskynä

Pyhäsalmen VPK:n joukkue on parasta aikaa kansainvälisissä palokuntakilpailuissa Itävallan Eisenstadtissa…

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Palokuntakilpailun harjoitusnäytös kiinnosti Päivä Paloasemalla -tapahtumassa

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Palokuntakilpailun harjoitusnäytös kiinnosti Päivä Paloasemalla -tapahtumassa

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 12.5.2026 12:17 0

Aurinkoisessa säässä järjestetty Päivä Paloasemalla -tapahtuma keräsi noin 200 kävijää. Erityisen suurta kiinnostusta herätti Pyhäsalmen VPK:n CTIF-kisajoukkueen esittelemä harjoitusnäytös.

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Pilkkipäivä kokosi väkeä Hotellinrantaan – iloinen talvitapahtuma tarjosi tekemistä kaikenikäisille

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Pilkkipäivä kokosi väkeä Hotellinrantaan – iloinen talvitapahtuma tarjosi tekemistä kaikenikäisille

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Kirjoittanut Vieraskynä 26.3.2026 08:00 0

Lauantaina 21.3. Hotellinrannassa vietettiin koko perheen pilkkipäivää, joka keräsi paikalle runsain joukoin niin lapsia, aikuisia kuin senioreitakin.

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Sammutustekniikkaa harjoiteltiin Emoniemessä

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Sammutustekniikkaa harjoiteltiin Emoniemessä

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Kirjoittanut Vieraskynä 16.3.2026 10:10 0

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos toteutti sammutustekniikan harjoituksen lauantaina 7.3. Emoniemessä. Harjoitukseen osallistui kolme pelastuslaitoksen päätoimista työntekijää ja kuusi Pyhäsalmen VPK:n hälytysosaston jäsentä.

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Yhdeksän vuosikymmentä tulta päin

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Yhdeksän vuosikymmentä tulta päin

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 16.12.2025 10:56 0

Pyhäsalmen VPK on syöksynyt kohti punaista kukkoa pääskysen lailla jo 90 vuoden ajan. Juhlaan kokoonnuttiin VPK:n omaan teatteriin lauantai-iltana.

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Pyhäsalmen VPK:n 90-vuotishistoriikki

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Pyhäsalmen VPK:n 90-vuotishistoriikki

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 16.12.2025 10:38 0

VPK:n 90-vuotishistoriikki pohjautuu Esko Rasilan 75-vuotisjuhliin tekemään historiikkiin, jonka lähteinä ovat olleet palopäällikkö Pekka Lamminahon ja Tapio Kouvalaisen aiemmin kirjoittamat juhlavuosihistoriikit.

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