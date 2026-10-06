Pyhäjärven seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomi

Jaana Koski

Pyhäjärven seurakunnalle luovutettiin mikkelinpäivän messun jälkeen Kirkon ympäristödiplomi. Messussa hyvästeltiin Pyhän Annan kirkko ennen remonttia ja juhlittiin 165 vuotta täyttävää seurakuntaa.

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