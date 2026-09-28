Lampaloppet toi juoksijat Honkavuoren maisemiin

Jenna Qvick

Lamminahon Ahto ry järjesti lauantaina 26…

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Pohti SkiTeamin hiihtäjille menestystä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa

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Pohti SkiTeamin hiihtäjille menestystä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.9.2026 13:32 0

Viime viikonloppuna Kuopion Puijolla käydyissä rullasuksihiihdon SM-kilpailuissa Pohti SkiTeam Pyhäjärven hiihtäjät saavuttivat peräti kuusi mitalia sekä tukun muita hyviä sijoituksia.

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kävele Naiselle Ammatti kutsuu liikkumaan hyvän asian puolesta

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Kirjoittanut Vieraskynä 29.8.2026 12:12 0

Honkavuorella järjestetään lauantaina 5. syyskuuta hyväntekeväisyystapahtuma Kävele Naiselle Ammatti. Tapahtuma on osa valtakunnallista kampanjaa, jonka tavoitteena on kerätä varoja naisten ammatillisen koulutuksen tukemiseen Afrikassa ja Aasiassa.

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Porrasjuoksuviestin tuloksia

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Porrasjuoksuviestin tuloksia

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 8.7.2026 10:00 0

Honkavuoren porrasjuoksuviesti järjestettiin maanantaina 6. heinäkuuta kolmatta kertaa.

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Pohti SkiTeam jakoi menestysbonuksia hiihtäjille

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Pohti SkiTeam jakoi menestysbonuksia hiihtäjille

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Kirjoittanut Jaana Koski 4.5.2026 21:40 0

Pohti SkiTeam Pyhäjärven kauden päätösjuhlaa vietettiin sunnuntaina Emolahdessa. Juhlassa palkittiin kotimaan arvokisoissa menestyneitä hiihtäjiä yhteensä yli 13 000 euron menestysbonuksilla.

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Pohti SkiTeamin kausi huipentui viesti-cupin voittoon ja Oona Kettusen SM-hopeaan

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Pohti SkiTeamin kausi huipentui viesti-cupin voittoon ja Oona Kettusen SM-hopeaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 14.4.2026 10:11 0

Pohti SkiTeam Pyhäjärven Oona Kettunen hiihti Inarin SM-hiihdoissa naisten 30 kilometrin kisassa hopealle ja miehille tuli viesti-cupin voitto – toisena vuonna peräkkäin. 

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