Porrasjuoksuviestin tuloksia

Toimitus Pyhäjärven Sanomat

Honkavuoren porrasjuoksuviesti järjestettiin maanantaina 6. heinäkuuta kolmatta kertaa.

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Maakuntaviesti vaarassa

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Lamminahon Ahto.

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Pakkanen ei säikäyttänyt hiihtäjiä – Ikäreissä hyvä osallistujamäärä

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Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti siirtyy – uusi ajankohta huhtikuun alussa

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Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti siirtyy – uusi ajankohta huhtikuun alussa

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Kirjoittanut Joonas Kärkkäinen 2.1.2026 14:00 0

Pyhäjärvellä pidettävä Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti siirtyy. Alunperin tapahtuma oli määrä järjestää Honkavuorella loppiaisena, mutta lumenpuute johti maakuntaviestin siirtämiseen ajankohtaan 4.4.

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Maakuntaviestin valmistelut loppusuoralla

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Maakuntaviestin valmistelut loppusuoralla

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Kirjoittanut Vieraskynä 15.12.2025 12:00 0

Loppiaisena hiihdettävän Keski-Pohjanmaan maakuntaviestin valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaan kisapaikalla Honkavuorella. Eri työryhmät ovat kokoontuneet syksyn aikana tiuhaan tahtiin. Tahto tapahtuman järjestämiseen onnistuneesti on kova.

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