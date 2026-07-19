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Kaksi valintaa

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Kaksi valintaa

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Kirjoittanut Vieraskynä 21.6.2026 06:00 0

Niin Jeesus sanoi niille kahdelletoista: ”Tahdotteko tekin mennä pois?”. Simon Pietari vastasi hänelle: Herra kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat; ja me uskomme ymmärrämme, että sinä olet Jumalan Pyhä (Joh.6:67–69).

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Haikeutta ja onnellisuutta samaan aikaan

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Haikeutta ja onnellisuutta samaan aikaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 14.6.2026 06:00 0

Olen juuri saapunut esikoiseni peruskoulun viimeisestä kevätjuhlasta. Todistuksen jaon aikana kuuntelin oppilaiden nimiä, ja mietin montako heistä olen tuntenut lapsuudesta asti.

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Luvattu voima

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Luvattu voima

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Kirjoittanut Vieraskynä 7.6.2026 06:00 0

Luukas kertoo kahdesta miehestä (Luuk. 24:14–32), he olivat matkalla Emmaukseen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Miesten mieliala oli murheellinen ja lannistettu, sillä heidän unelmansa näyttivät olevan murskana.

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Kesän sanansaattajat

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Kesän sanansaattajat

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Kirjoittanut Vieraskynä 31.5.2026 06:00 0

Kesäkuun alku tuo mukanaan jotakin kutkuttavaa. Aamuisin ilma on vielä hieman viileä, mutta valo kertoo, että uusi vuodenaika on tullut.

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Hyvää helluntaita!

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Hyvää helluntaita!

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Kirjoittanut Vieraskynä 24.5.2026 06:00 0

Kirkkovuodessa elämme kahden suuren juhlan välistä aikaa, helatorstain ja helluntain. Helatorstaita vietämme Jeesuksen taivaaseen astumisen juhlana ja Helluntaita Pyhän Kolminaisuuden sekä Pyhän Hengen vuodattamisen juhlana.

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