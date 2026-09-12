Entisen kunnalliskodin paikalle kaavoitetaan pientaloalue

Jaana Koski

Keväällä 2025 vuosia autiona ollut entinen Niemelänrannan kunnalliskoti purettiin. Tilalle ollaan kaavoittamassa pientalotontteja rantaoikeudella.

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