Lukijavinkkien merkitys onnettomuusuutisoinnissa kasvaa

Jaana Koski

Pelastustoimen ensitiedotteiden välittäminen lehdille onnettomuuksista päättyi syyskuun alussa.

Haluaisitko lukea koko jutun?
Tämä juttu on vain tilaajille. Jatka lukemaan tilaamalla Pyhäjärven Sanomat.
Tilausvaihtoehdot

Lue myös

arviointimenettely, konserniyhtiöt, kriisikunta, kriisikuntakriteerit, kuntakonserni, pääkirjoitus, tarkastuslautakunta, tilintarkastuskertomus, valtiovarainministeriö arviointimenettely, konserniyhtiöt, kriisikunta, kriisikuntakriteerit, kuntakonserni, pääkirjoitus, tarkastuslautakunta, tilintarkastuskertomus, valtiovarainministeriöPyhäjärven Sanomat artikkeli kynä SK-2

Ne mustapukuiset herrat tulevat sittenkin?

Tilaajille

Ne mustapukuiset herrat tulevat sittenkin?

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 18.8.2026 10:10 0

Valtiovarainministeriö päätti käynnistää Pyhäjärven kaupungin kanssa kuntalain mukaisen arviointimenettelyn.

Jenna Qvick, kesätoimittaja, pääkirjoitus, sanotaan sanomista Jenna Qvick, kesätoimittaja, pääkirjoitus, sanotaan sanomistaPy-Sa-kamera-artikkeli SK

Niin monta kertaa kuin tarvitsee

Tilaajille

Niin monta kertaa kuin tarvitsee

Tilaajille
Kirjoittanut Jenna Qvick 13.7.2026 07:00 0

Kuinka monta kertaa ihmisen on lupa vaihtaa suuntaa ennen kuin löytää omansa?

Kesätoimittaja. Reservin vänrikki. Hevosharrastaja. Sohvaperuna. Tuleva journalismin opiskelija. Joskus oikeustieteen opiskelija.

drooni, drooniuhka, sota, turvallisuus, vaaratiedote drooni, drooniuhka, sota, turvallisuus, vaaratiedotePyhäjärven Sanomat artikkeli kynä SK-2

Harhailevat droonit herättelevät varautumaan

Tilaajille

Harhailevat droonit herättelevät varautumaan

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 19.5.2026 08:00 0

Suomen puolelle harhautunut drooni järkytti ihmisten mielenrauhaa Uudellamaalla perjantaiaamuna. Varotoimena 1,8 miljoonaa ihmistä kehotettiin pysymään sisätiloissa.

avotulen teko, maastopalovaroitus, nuotio, pääkirjoitus, retkeily, roskaaminen avotulen teko, maastopalovaroitus, nuotio, pääkirjoitus, retkeily, roskaaminenVuorijärvi_Jaana

Retkeilyaika on parhaimmillaan – mutta jätetään tulet sytyttämättä

Tilaajille

Retkeilyaika on parhaimmillaan – mutta jätetään tulet sytyttämättä

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 21.4.2026 10:00 0

Kaunis kevätsää innosti sunnuntaina retkeilemään. Evääksi oli mietittävä jotakin muuta kuin nuotiomakkaraa – kahdesta syystä.

avoimuus, huonot uutiset, hyvät uutiset, journalismi, journalisti, journalistin ohjeet, jsn, julkisen sanan neuvosto, pääkirjoitus, tiedon saanti, toimittaja avoimuus, huonot uutiset, hyvät uutiset, journalismi, journalisti, journalistin ohjeet, jsn, julkisen sanan neuvosto, pääkirjoitus, tiedon saanti, toimittajaPyhäjärven Sanomat artikkeli kynä SK-1

Vaikeistakin asioista täytyy pystyä puhumaan – ja kirjoittamaan

Tilaajille

Vaikeistakin asioista täytyy pystyä puhumaan – ja kirjoittamaan

Tilaajille
Kirjoittanut Jaana Koski 24.2.2026 08:08 0

Viime aikoina olen joutunut kirjoittamaan uutisia hankalista aiheista. En minä niitä ilkeyttäni tongi. Kriittisyys on tässä työssä velvollisuus.

Jätä kommentti