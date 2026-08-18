Ne mustapukuiset herrat tulevat sittenkin?

Jaana Koski

Valtiovarainministeriö päätti käynnistää Pyhäjärven kaupungin kanssa kuntalain mukaisen arviointimenettelyn.

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