Luonto täynnä ihmeitäsi

Vieraskynä

Tuleva pyhä puhuu kiitollisuudesta ja kiittämättömyydestä. Näin loppukesästä moni varmasti kokee useita kiitollisuuden aiheita ja toivottavasti voi muistella kesää lämmöllä.

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Kohti kirkkautta

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Kohti kirkkautta

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Kirjoittanut Vieraskynä 16.8.2026 05:55 0

Vietimme 6. elokuuta ortodoksisessa kirkossa Kristuksen kirkastumisen juhlaa.

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Kaikki on hyvin nyt

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Kaikki on hyvin nyt

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Kirjoittanut Vieraskynä 9.8.2026 06:18 0

Tove Janssonin luoma muumilaakson lempeä maailma on monelle meistä tuttu lapsuudesta. Sen tarinoissa kohdataan monenlaisia tunteita; ystävyyttä, rohkeutta ja toivoa, mutta myös pelkoa ja yksinäisyyttä.

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Voiko Raamatun ennustuksiin luottaa?

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Voiko Raamatun ennustuksiin luottaa?

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Kirjoittanut Vieraskynä 2.8.2026 07:30 0

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Satoa ajallaan

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Satoa ajallaan

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Kirjoittanut Vieraskynä 26.7.2026 06:00 0

En muista, että pihamme kirsikkapuussa olisi koskaan ollut niin paljon kirsikoita kuin tänä kesänä. Olen elänyt tuon puun kanssa monenlaisia vaiheita kohta parinkymmenen vuoden ajan.

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Jumala hiljaisessa tuulessa

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Jumala hiljaisessa tuulessa

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Kirjoittanut Vieraskynä 5.7.2026 05:55 0

Heinäkuun 20. päivä ortodoksisessa kirkossa muistetaan profeetta Eliaa. Pyhäsalmessa, Vesitornintiellä sijaitsevassa profeetta Elian rukoushuoneessa vietetään tuolloin temppelijuhlaa.

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