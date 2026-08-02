Voiko Raamatun ennustuksiin luottaa?

Vieraskynä

Milloin Ukrainan sota loppuu? Rauhoittuuko Lähi-idän tilanne? Mihin suuntaan liikkuvat polttoaineiden hinnat ja euriborit? Meidän on vaikea nähdä tulevaisuuteen, mutta voisivatko ennustukset yli kahden vuosituhannen takaa olla luotettavia? Raamattu sisältää monia jo toteutuneita ennustuksia, mutta myös vielä toteutumattomia…

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