Pyhäjärvinen taide resonoi – tanssi, musiikki ja kuvataide osuivat yksiin

Joonas Kärkkäinen

Kihuviikon torstaina Pyhän Ristin kirkossa paikkakunnan luova osaaminen pääsi todenteolla esille…

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Talon vanhimmat ottivat parketin haltuun – Wanhojen tanssit on lukiomatkan kohokohta

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Talon vanhimmat ottivat parketin haltuun – Wanhojen tanssit on lukiomatkan kohokohta

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 16.2.2026 13:30 0

Pyhäjärven lukion kakkoset kantoivat abiturientit ulos talosta ja ottivat paikkansa lukion vanhimpina perinteisten tanssien myötä. Wanhojen tanssit on yksi lukiovuosien ikimuistoisimmista päivistä.

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Kirkko täyttyi seurakuntalaisista ja sävelistä syntymäpäiväkonsertissa

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Kirkko täyttyi seurakuntalaisista ja sävelistä syntymäpäiväkonsertissa

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Kirjoittanut Jaana Koski 4.11.2025 12:09 0

Sunnuntaina Pyhän Ristin kirkossa juhlittiin 50 vuotta täyttävää kirkkoherra Mirva Aholaa syntymäpäiväkonsertilla.

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Makeita hetkiä satamassa

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Makeita hetkiä satamassa

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 1.7.2025 07:00 0

Kahvi, vohveli ja järvimaisema, mitä muuta voi toivoa? Uusi Vohvelikahvila Vellamo houkuttelee niin paikallisia kuin matkailijoitakin herkuttelemaan.

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Tanssia kaikille – Erityisryhmien lavatansseissa riitti riemua ja rytmiä

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Tanssia kaikille – Erityisryhmien lavatansseissa riitti riemua ja rytmiä

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Kirjoittanut Toimitus Pyhäjärven Sanomat 24.6.2025 07:00 0

Tanssijalka kävi Pyhäsalmen Suurlavalla tiuhaan tahtiin, kun siellä pyörähteli ainakin 150 tanssijaa. Erityisryhmien Juhannustanssit olivat onnistunut tapahtuma.

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Tanssien talon vanhimmiksi – katso kuvagalleria!  

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Tanssien talon vanhimmiksi – katso kuvagalleria!  

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Kirjoittanut Sonja Röytiö 17.2.2025 15:08 0

Pyhäjärven lukion toisen vuosikurssin opiskelijat kantoivat torstaina abit ulos lukiosta ja ottivat ystävänpäivänä paikkansa lukion vanhimpina Wanhojen tanssien myötä. Tänä vuonna tangottiin ja valssattiin lukion Harrasteakatemian bändin tahtiin.

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