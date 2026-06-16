Työ säilyy tuttuna, saappaat vain vaihtuvat – Leväpellot jatkavat Metallityön yrittäjinä

Sonja Röytiö

Pyhäsalmen Metallityö Oy:llä puhaltavat uudet tuulet, sillä kesäkuun alussa pitkäaikainen yrittäjä Risto Niskanen möi yrityksensä työntekijöilleen, Timo ja Tommi Leväpellolle.

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