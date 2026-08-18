Kädenlyönti vei aikamatkalle

Jaana Koski

Näkymää kirkosta.Sunnuntaina Pyhän Ristin kirkossa palattiin vuosituhannen alun tunnelmiin ja paikalliseen kesäteatterin syntyhetkiin. Kädenlyönti-näytelmän tarina johdatti katsojat vieläkin kauemmas paikkakunnan historiaan.

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