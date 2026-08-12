Suunnistuskilpailut, Pekka Komun metsänhoitomuisteluita ja satokauden ennusteet

Joonas Kärkkäinen

Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä…

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

100 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, joutomies, kaiku, kihupäivät, kihut, kilpailu, kylät, laulujuhlat, mikko niskanen, paloauto, pattijoki, pyhäsalmen vpk, pyörävaras, vanhat valokuvat, vankila, zetor 100 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, joutomies, kaiku, kihupäivät, kihut, kilpailu, kylät, laulujuhlat, mikko niskanen, paloauto, pattijoki, pyhäsalmen vpk, pyörävaras, vanhat valokuvat, vankila, zetorVKO29 50v Vanhat kuvat 22.7.1976

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

100 vuotta sitten, 1976, 25 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, Kampanja, kihukuvia, kihut, lehti, maa- ja kotitalousnaiset, mäkikylä, miljoona kilometriä liikuntaa, naiset, pohjolan työmies, politiikka, sirpa pasanen, suurlava, työläinen, viesti-maija 100 vuotta sitten, 1976, 25 vuotta sitten, 50 vuotta sitten, Kampanja, kihukuvia, kihut, lehti, maa- ja kotitalousnaiset, mäkikylä, miljoona kilometriä liikuntaa, naiset, pohjolan työmies, politiikka, sirpa pasanen, suurlava, työläinen, viesti-maijaVKO28 50v Kihukuvia 15.7.1976-3

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Pyhäjärvi ennen wanahaan -palstalla palataan muistelemaan menneiden vuosien tapahtumia aina kahdenkymmenenviiden, viidenkymmenen sekä sadan vuoden päähän vanhojen lehtiartikkeleiden siivittämänä.

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